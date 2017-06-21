Ирак: военные атакуют ИГ в древней мечети Мосула

В Избранное

Скопировать

Мосул, 21 июня. Передовые части иракских вооруженных сил пошли в наступление на боевиков «Исламского государства»* (террористическая группировка запрещена в РФ), удерживающих древнюю мечеть Ан-Нури в Мосуле. Именно в этом месте в 2014 году после захвата Мосула главарь террористов ИГ* Абу-Бакр аль-Багдади провозгласил создание «халифата» «Исламского государства» и объявил о планах террористов поставить под свой контроль весь Ближний Восток.

Как сообщает Reuters, военные объявили о полном окружении террористов ИГ в их убежище в Старом городе Мосула и в настоящее время переходят к планомерной зачистке оставшихся под контролем районов Старого города. Битву за восточную часть Мосула уже объявили наиболее кровавым противостоянием за всю кампанию против ИГ в Ираке.

* Организация запрещена на территории РФ.