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Весь мир
Ирак: военные атакуют ИГ в древней мечети Мосула
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Ирак: военные атакуют ИГ в древней мечети Мосула

10:16  21 Июня 2017
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Ирак: военные атакуют ИГ в древней мечети Мосула

Мосул, 21 июня. Передовые части иракских вооруженных сил пошли в наступление на боевиков «Исламского государства»* (террористическая группировка запрещена в РФ), удерживающих древнюю мечеть Ан-Нури в Мосуле. Именно в этом месте в 2014 году после захвата Мосула главарь террористов ИГ* Абу-Бакр аль-Багдади провозгласил создание «халифата» «Исламского государства» и объявил о планах террористов поставить под свой контроль весь Ближний Восток.

Ирак: военные атакуют ИГ в древней мечети Мосула

Как сообщает Reuters, военные объявили о полном окружении террористов ИГ в их убежище в Старом городе Мосула и в настоящее время переходят к планомерной зачистке оставшихся под контролем районов Старого города. Битву за восточную часть Мосула уже объявили наиболее кровавым противостоянием за всю кампанию против ИГ в Ираке.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

Валентин Меликов
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