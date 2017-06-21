Может, иногда и вправду лучше жевать? Украина призвала США обложить санкциями «Северный поток-2»

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Если совсем честно, то я иногда реально с трудом понимаю, чем эти светлые люди иной раз конкретно думают.

Вот, к примеру, Коболев Андрей Владимирович — человек молодой, современный, энергичный, всего-то 1978 года рождения, — еще вся жизнь и карьера впереди, а уже и окончил Институт международных отношений при Киевском университете имени Т.Г. Шевченко, где получил степень магистра международных экономических отношений. И поработал в PricewaterhouseCoopers. Да и сейчас председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», — вроде бы должен понимать, что к чему.

И тут вдруг такой афронт, в дополнительном смысле этого слова. Типа, не «оскорбление», о котором, возможно, думалось. А обыкновенный, простите, «позор», о чем, собственно, речь.

Тут, так случилось, Андрей Владимирович давал интервью, да не кому-нибудь, а The Wall Street Journal. В котором и потребовал, прямо и бескомпромиссно, от США и лично Дональда Трампа, без промедления распространить действие антироссийских санкций на все компании, прямо или косвенно участвующие в реализации проекта «Северный поток-2». Ибо этот зловещий «Nord Stream 2» позволит этой зловещей России, простите, это надо цитировать дословно, «злоупотреблять своим доминирующим положением на газовом рынке Европы». Да и вообще «любой независимый анализ продемонстрирует, что прокладка этого трубопровода направлена против интересов США».

Поэтому — санкции, санкции и только санкции. Еще раз, распространенные «на все компании, прямо или косвенно участвующие в реализации проекта «Северный поток-2».

И, поскольку лично я тут просто несколько затрудняюсь комментировать сию выдающуюся словесную конструкцию, то просто чисто для начала предлагаю ознакомиться со списком компаний, участвующих и сотрудничающих с «Северным потоком», которые пан Коболев требует «унизить и наказать». Так, чисто на секундочку, по порядку.

E.ON — крупнейшая энергетическая компания ФРГ по величине выручки и активов. Штаб-квартира расположена в Дюссельдорфе, Северный Рейн-Вестфалия.

Royal Dutch Shell — тут, в общем, можно вообще оставить без комментариев, но, чисто на всякий случай: голландско-британская нефтегазовая компания. Четвертая по величине активов производственная компания в мире. Штаб-квартира располагается в славном городе Гаага, Нидерланды.

OMV (Österreichische Mineralölverwaltung AG) — австрийская нефтегазовая корпорация, крупнейшая в Центральной Европе. Осуществляет разведку и добычу нефти и газа более чем в двадцати странах мира. В числе которых Великобритания, Норвегия, Австрия, Германия, Румыния, Венгрия, Чехия, Болгария, Словакия, Словения, Молдова, Сербия и Черногория, Турция, Пакистан, Йемен, Ирак, Иран, Ливия, ОАЭ, Казахстан, Австралия, Новая Зеландия. Дневная добыча порядка 320 тысяч баррелей в нефтяном эквиваленте. Штаб-квартира Австрия, Вена.

BASF Societas Europaea — крупнейший в мире (!) химический концерн, Германия. Располагает ста шестьюдесятью дочерними предприятиями по всей Европе, Северной, Южной и Центральной Америке и Азии. Штаб-квартира Людвигсхафене, земля Рейнальд-Пфальц.

Engie — одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, Франция, деловой квартал Дефанс, окрестности Парижа.

Ну, и кроме них некоторыми вишенками, так сказать, на торте, — Wintershall Holding GmbH (Германия). Wasco Coatings Europe BV (Нидерланды, работы по бетонированию, в т.ч. труб). Europipe (Германия, металл, трубы). Uniper (Германия). Allseas Group SA (Швейцария, морской подрядчик, трубоукладка). И так далее, что называется, и тому подобное.

И всех их, по мнению пана Коболева, необходимо примерно наказать. Чтобы не мешали процветать Украине вообще и вверенному ему, пану Андрию Коболеву лично, НАК «Нафтогаз» в частности, — хотя какая уж тут, извините, «частность». Тут уже по-настоящему глобальный уровень человек показывает. Можно сказать, паневропейский, или, бери выше, мировой.

Ну, вот, как это, спросите меня, можно комментировать? Да даже и не знаю.

Дрожи, европейский бизнес: украинский «безвиз» идет…