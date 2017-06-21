Смолов отказался от футболки Роналду

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Москва, 21 июня. Нападающий «Краснодара» и российской сборной по футболу Федор Смолов отказался от футболки легендарного Криштиану Роналду. Об этом сам спортсмен заявил на конференции, посвященной предстоящему матчу России против Португалии.

Когда журналисты спросили Смолова, хотел бы он обменяться футболками с Роналду после матча, спортсмен заявил, что в сборной России и так хватает футболистов, которые готовы обменяться одеждой со знаменитостью, но он в их число не входит.

«Есть ли в составе сборной России футболист уровня Роналду? Нет, но он нам и не нужен. Очень тяжело выстроить единый коллектив, когда есть игрок, на котором завязана вся игра команды», — приводит слова футболиста RT.

Смолов также заявил, что считает неуместным сравнение его игры с Месси и Криштиану, поскольку не считает себя звездой российской сборной.

Напомним, что матч между сборными России и Португалии пройдет 21 июня в Москве на стадионе «Спартак – Арена».