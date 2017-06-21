Фрунзенский радиус метро могут сдать в марте 2018 года

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Санкт-Петербург, 21 июня. Три новые станции петербургского метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная» будут открыты не раньше марта 2018 года.

Как утверждает «Метрострой», для достройки метро в запланированное время не хватает 10 млрд рублей. В компании ожидают от города аванс в размере 2,7 млрд рублей. Губернатор подписал разрешение на предоставление средств, однако деньги так и не пришли. Сейчас документ могут согласовывать в различных комитетах администрации Санкт-Петербурга. Вопрос будет решен до конца этого месяца, отмечает «Комсомольская правда в Петербурге».

Если деньги придут вовремя, а цену контракта пересмотрят в июле, новые станции метро будут открыты уже в начале 2018 года. В противном случае запуск новых станций снова перенесут.