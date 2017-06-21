Рейтинг Путина в Восточной Европе выше, чем у Трампа и Меркель

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Москва, 21 июня. Рейтинг президента России Владимира Путина в Восточной Европе выше, чем у его американского коллеги Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Такие выводы сделала международная исследовательская организация «Глобсек», проведя опрос в семи странах, которые являются членами Евросоюза и НАТО. Это Чехия, Словакия, Хорватия, Болгария, Польша, Румыния и Венгрия.

В пяти из них популярность Путина оказалась значительно выше, чем у Трампа. Самыми лояльными к нему были жители Болгарии — 70% опрошенных выразили свои симпатии российскому лидеру, тогда как лишь 37% отдали предпочтения главе США.

Аналогичная ситуация сложилась в Румынии, Хорватии, Венгрии и Словакии. В Чехии рейтинги Путина и Трампа примерно равны. И только в Польше американский президент обошел по процентам, пишет газета «Известия».

Кроме того, в Болгарии, Чехии, Словакии и Венгрии Путин оказался популярнее, чем Меркель.