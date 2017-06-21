Мужчина утонул в бассейне Петровского дока в Кронштадте

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Санкт-Петербург, 21 июня. Труп мужчины обнаружили в бассейне Петровского дока, который расположен в городской черте Кронштадта.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в минувший вторник в 18.32 Антон А. сообщил, что в бассейне Петровского дока в Петербурге нашли труп мужчины.

На вид мужчине примерно 40 лет, возле бассейна найдены его вещи: тапочки, майка, серые пиджак и брюки.

На данный момент личность умершего не установлена, труп направлен в морг для установления точной причины смерти.