«Нейрохирург» в Петербурге сделал пенсионерке анализ головного мозга по телефону

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Санкт-Петербург, 21 июня. В полицию Петербурга обратилась пенсионерка с просьбой привлечь к уголовной ответственности мошенника-«нейрохирурга», который поставил ей диагноз по телефону и продал таблетки за 163 тыс. рублей.

Женщина 1941 года рождения сообщила правоохранителям, что 20 июня ей позвонил мужчина и представился нейрохирургом. После того, как женщина согласилась принять его «лаборанта», к дому подъехал молодой человек, который передал потерпевшей баночку «лекарств» за 23 тыс. рублей.

«Нейрохирург» вновь дал о себе знать в тот же день. По телефону он сделал пенсионерке анализ головного мозга и поставил перед выбором: либо экстренная госпитализация, либо приобретение таблеток стоимостью 120 тыс. рублей для выздоровления. Заявительница сняла в банкомате 140 тыс. рублей и отдала злоумышленнику. Когда пенсионерка догадалась, что ее обманули, то пошла в полицию писать заявление.