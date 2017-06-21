Сирия сегодня: Иран доволен ударом по ИГ, карнавал в Алеппо, напряжение между РФ и США

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Сирия, 21 июня. Тегеран доволен ракетным ударом по боевикам террористической организации «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Между Москвой и Вашингтоном нарастает напряжение. В Алеппо прошел выпускной школьный карнавал. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Довольный Тегеран

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ракетный удар по позициям террористов «Исламского государства»* на территории Сирийской Арабской Республики (САР) — очень правильное решение, а также своевременным и необходимым шаг. Он отметил, что подход Тегерана в отношении глобальных и региональный вопросов не изменился. «Исламская Республика будет продолжать следовать по своему пути с величием и достоинством», — добавил лидер Ирана.

Напомним, Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударил ракетами по позициям боевиков «Исламского государства» в САР. Ракетная атака была нанесена в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии в ответ на террористические атаки в Тегеране, ответственность за которые на себя взяла ИГИЛ*. Всего было запущено шесть ракет. В результате атаки КСИР погибли не менее 65 боевиков.

Карнавал в Алеппо

По информации сирийских средств массовой информации, сотни жителей Алеппо приняли участие в костюмированном представлении у Цитадели — древней части города. Тем самым была отмечена точка отсчета начала его восстановления.

Традиционный карнавал, который до гражданской войны был настоящим апофеозом выпускных школьных экзаменов, в текущем году превратился в праздник возрождения исторической части Алеппо. По мнению сирийцев, это символизирует начало мирной жизни без разрывов снарядов и постоянного страха.

Напряжение нарастает

Как заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон, в Вашингтоне обсуждают возможный ответ на «последние действия» Российской Федерации в САР. Госсекретарь не стал отвечать, с кем именно в настоящий момент ведутся обсуждения.

В воскресенье, 18 июня, боевая авиация международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами сбила сирийский истребитель Су-22, который наносил удары по позициям боевиков «Исламского государства» в провинции Ракка. Пентагон обвинил официальный Дамаск в том, что их самолет наносил удары по союзникам коалиции — «Демократическим силам Сирии» (ДСС), состоящим преимущественно из курдских вооруженных формирований и местных арабских племен. В свою очередь сирийское правительство обвинило Штаты в пособничестве террористам.

Лавров требует ответов

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что удары американской коалиции по проправительственным силам (иранские добровольцы, «Хезболла») и сирийской армии могут сорвать процесс мирного урегулирования кризиса в республике. Об этом он заявил в ходе своей встречи с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, передает Lenta.ru.

Комментируя инцидент с сирийским Су-22, Сергей Лавров отметил, что Москва все еще ждет объяснений от Вашингтона по этому инциденту. Подобные действия коалиции могут нивелировать зоны деэскалации напряженности в САР. Оценивая эффективность самого механизма предотвращения инцидентов на территории Сирии, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что он работал «неплохо».

Ранее 20 июня западная коалиция сбила беспилотный летательный аппарат Shahed-129 ВВС Сирии. Беспилотник был ликвидирован в районе военной базы «Ат-Танф», где закрепились американские войска.

* Организация запрещена на территории РФ.