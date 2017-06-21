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Происшествия
Труп мужчины нашли возле магазина «Хлебушек» в Ленобласти
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Труп мужчины нашли возле магазина «Хлебушек» в Ленобласти

9:43  21 Июня 2017
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Труп мужчины нашли возле магазина «Хлебушек» в Ленобласти

Санкт-Петербург, 21 июня. Неизвестный мужчина скончался возле магазина «Хлебушек» в Ленинградской области. Инцидент произошел 21 июня в садоводстве «Новинка» Лодейнопольского района.

В местные органы полиции поступило сообщение о том, что возле магазина «Хлебушек» лежит мужчина и, кажется, не дышит. На место происшествия были направлены сотрудники правоохранительных органов, которые констатировали смерть мужчины. Личность трупа до сих пор не установлена. Внешних признаков смерти не зафиксировано, сообщает источник ФАН.

#труп
Алексей Громов
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