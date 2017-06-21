Власти Крыма заявили, что санкции Киева помогли России и навредили украинцам

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Симферополь, 21 июня. В настоящее время Крым не нуждается в товарном обороте с Украиной и не намерен предпринимать какие-либо меры по его возобновлению и развитию до тех пор, пока у власти на Украине находятся люди, враждебные по отношению к РФ. Такое заявление сделал глава государственного комитета правительства Крыма Заур Смирнов в свете решения апелляционного суда Киева разрешить ввоз и вывоз вещей из Крыма.

«Сегодня мы видим, что санкции Киева против Крыма имеют катастрофические последствия для жителей южных областей Украины. В итоге уровень жизни упал вдвое, — напомнил Смирнов. — В то время как Крым при поддержке правительства РФ использовал санкции для укрепления своей экономики».

В силу этого, заявил Смирнов в беседе с РИА Новости, «Крым не нуждается в возобновлении товарооборота с Украиной, по крайней мере, до тех пор, пока там у власти находятся враждебно настроенные к России и крымчанам люди».