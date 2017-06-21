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Политика
Путин объяснил разницу между акциями протестов и самопиаром
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Путин объяснил разницу между акциями протестов и самопиаром

10:00  21 Июня 2017
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Путин

Москва, 21 июня. Глава российского государства Владимир Путин в ходе встречи с членами Общественной палаты заявил, что политических акций протеста, целью которых является решение конкретных проблем и задач, нет необходимости опасаться.

Как отметил глава РФ, акции, направленные лишь на некий пиар и саморекламу, являются не лучшим методом политической активности. Путин также рассказал, что, конечно, «проблем везде хватает». 

В том случае, если эта политическая активность направлена действительно на решение и улучшение определенной ситуации, то таких акций не стоит бояться.

«Ведь страна большая. Вот из этих кабинетов там не все же видно, что происходит. И если на местах люди это видят и заявляют об этом — а что стесняться? Мне кажется, этого не нужно бояться», — подчеркнул российский президент.

Ранее стало известно, что подавляющее большинство российских граждан одобряет политику Путина. 

#путин #россия #протест #акции
Дана Балан
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