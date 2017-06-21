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Происшествия
Найденный в лесу избитый петербуржец скончался в реанимации
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Найденный в лесу избитый петербуржец скончался в реанимации

9:33  21 Июня 2017
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Найденный в лесу избитый петербуржец скончался в реанимации

Санкт-Петербург, 21 июня. Жестоко избитый петербуржец, доставленный в больницу, скончался, не приходя в сознание.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, 32-летний мужчина был обнаружен в лесополосе в 30 метрах от автобусной остановки на 37-м километре Выборгского шоссе. На скорой помощи его привезли в клинику.

Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, множественные гематомы. Мужчина находился в шоковом состоянии. Медики боролись за его жизнь. Ему была сделана операция, после которой он был переведен в реанимацию, где и скончался.  

Алексей Громов
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