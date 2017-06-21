МВД Бельгии раскрыло подробности взрыва на вокзале в Брюсселе

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Брюссель, 21 июня. Бомба террориста, который устроил взрыв на вокзале Брюсселя во вторник, была значительной мощности, однако она не сработала так, как изначально планировалось террористами, сообщил в эфире канала VTM глава МВД Ян Ямбон.

«Террорист использовал устройство, которое предполагало взрыв большой силы, однако произошел лишь слабый взрыв», — подчеркнул он.

По словам министра, личность террориста, устроившего взрыв, уже установлена. Ранее он был известен полиции. Другие подробности дела не сообщаются. Ямбон уверен, что быстрая реакция правоохранительных органов и военных помогла избежать теракта больших масштабов.

Witnesses in #Brussels attack reported hearing "Allah Akbar" before explosion. But I forgot, it's "islamophobic" for me to point that out. pic.twitter.com/yjMxmSnDnV — Jack Murphy (@RealJack) June 20, 2017

Напомним, что взрыв в Брюсселе произошел неподалеку от касс Центрального вокзала королевства. Неизвестный мужчина привел в действие бомбу — прозвучал сильный хлопок, однако взрыв оказался слабым. В результате никто не пострадал. Тем не менее, на месте происшествия началась паника. Находившиеся неподалеку сотрудники правоохранительных органов застрелили преступника.