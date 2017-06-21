Инвесторы вынудили основателя Uber покинуть пост главы компании

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Вашингтон, 21 июня. Основатель Uber Трэвис Каланик покинул пост гендиректора компании после того, как от него этого потребовали пять крупных инвесторов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Газета пишет, что накануне инвесторы направили основателю Uber письмо с требованием уйти в отставку. Каланик обсудил такую возможность с одним из членов совета директоров и рядом инвесторов, после чего покинул пост.

«Я люблю Uber больше, чем что либо в мире, и в этот трудный для меня момент я принимаю требование инвесторов покинуть пост, чтобы Uber мог двигаться дальше, а не отвлекаться на очередной конфликт», — говорится в его заявлении.

Добавим, ранее американский миллиардер Дэвид Бондерман объявил о том, что покидает совет директоров Uber после сделанного им во время заседания правления сексистского замечания.