Дамба со школьниками обрушилась на Южном Урале

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Катав-Ивановск, 21 июня. В городе Катав-Ивановске Челябинской области обрушилась часть дамбы, в результате чего пострадали четверо подростков. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, двух мальчиков 16 и 14 лет доставили в больницу, еще двум девочкам 14 лет назначено амбулаторное лечение. Часть дамбы обрушилась в тот момент, когда школьники оперлись на перила, не выдержавшие их тяжести. Место ЧП в настоящее время огорожено.