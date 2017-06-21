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Происшествия
Дамба со школьниками обрушилась на Южном Урале
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Дамба со школьниками обрушилась на Южном Урале

10:06  21 Июня 2017
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Четыре школьника пострадали при обрушении дамбы в Челябинской области

Катав-Ивановск, 21 июня. В городе Катав-Ивановске Челябинской области обрушилась часть дамбы, в результате чего пострадали четверо подростков. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, двух мальчиков 16 и 14 лет доставили в больницу, еще двум девочкам 14 лет назначено амбулаторное лечение. Часть дамбы обрушилась в тот момент, когда школьники оперлись на перила, не выдержавшие их тяжести. Место ЧП в настоящее время огорожено. 

«Мы сейчас обследуем мост, закрыли ту часть, что пешеходная»,  — сообщил «URA.RU» глава Катав-Ивановского района Евгений Киршин.

Алексей Громов
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