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Общество
Летний снег выпал в Мурманской области
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Летний снег выпал в Мурманской области

10:24  21 Июня 2017
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Летний снег выпал в Мурманской области

Мурманск, 21 июня. Утро среды для жителей Мурманской области оказалось самым удивительным за лето — за ночь Кировск, Манчигорск, Никель и Заполярный буквально накрыло снегом.

Снежные шапки были на деревьях в парке и на улице, на клумбах с цветами, на крышах домов и окнах.

Как отмечают региональные СМИ, осадки вызваны циклоном, который пришел из Архангельской области. Сейчас температура в регионе упала почти до нуля градусов.

Синоптики предупреждают, что вечером 21 июня в Мурманске может пойти сильный снегопад. Местным жителям лучше вытащить теплые пуховики из шкафов, надеть шапки, варежки и отправиться лепить летних снеговиков.

#мурманск #лето
Алексей Громов
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