Летний снег выпал в Мурманской области
Мурманск, 21 июня. Утро среды для жителей Мурманской области оказалось самым удивительным за лето — за ночь Кировск, Манчигорск, Никель и Заполярный буквально накрыло снегом.
Снежные шапки были на деревьях в парке и на улице, на клумбах с цветами, на крышах домов и окнах.
В Мурманске выпал снег— Хочу в Полёт (@hochuvpolet) June 21, 2017
Читать далее: https://t.co/encxWZt4No#россия #мурманск #погода #снег #необычное #природа pic.twitter.com/jC13mg4Qo4
Как отмечают региональные СМИ, осадки вызваны циклоном, который пришел из Архангельской области. Сейчас температура в регионе упала почти до нуля градусов.
Мурманск— Рина (@buho_katerina) June 20, 2017
20 июня
Снег.
Обожаю мой Север???? pic.twitter.com/y1sh0ucrW4
Синоптики предупреждают, что вечером 21 июня в Мурманске может пойти сильный снегопад. Местным жителям лучше вытащить теплые пуховики из шкафов, надеть шапки, варежки и отправиться лепить летних снеговиков.