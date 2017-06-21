Летний снег выпал в Мурманской области

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Мурманск, 21 июня. Утро среды для жителей Мурманской области оказалось самым удивительным за лето — за ночь Кировск, Манчигорск, Никель и Заполярный буквально накрыло снегом.

Снежные шапки были на деревьях в парке и на улице, на клумбах с цветами, на крышах домов и окнах.

Как отмечают региональные СМИ, осадки вызваны циклоном, который пришел из Архангельской области. Сейчас температура в регионе упала почти до нуля градусов.

Мурманск

20 июня

Снег.

Обожаю мой Север???? pic.twitter.com/y1sh0ucrW4 — Рина (@buho_katerina) June 20, 2017

Синоптики предупреждают, что вечером 21 июня в Мурманске может пойти сильный снегопад. Местным жителям лучше вытащить теплые пуховики из шкафов, надеть шапки, варежки и отправиться лепить летних снеговиков.