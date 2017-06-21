Донбасс: водоснабжение Александровки в ДНР восстановлено

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Донецк, 21 июня. Центральное водоснабжение Александровки, расположенной в Донецкой области, которая оставалась без воды по причине повреждения на насосной станции Южно-Донбасского водопровода, восстановлено. Об этом сегодня сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным службы, в среду, 21 июня, в 07.00 водоснабжение в указанном поселке было восстановлено. На протяжении прошедших суток проходил подвоз воды гражданам, следует из сообщения.

Напомним, 11 июня в Донецкой народной республики (ДНР) был объявлен режим чрезвычайной ситуации в Докучаевске из-за остановки насосной станции Южно-Донбасского водопровода.