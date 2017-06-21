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Новороссия
Донбасс: водоснабжение Александровки в ДНР восстановлено
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Донбасс: водоснабжение Александровки в ДНР восстановлено

9:32  21 Июня 2017
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Донбасс: водоснабжение Александровки в ДНР восстановлено

Донецк, 21 июня. Центральное водоснабжение Александровки, расположенной в Донецкой области, которая оставалась без воды по причине повреждения на насосной станции Южно-Донбасского водопровода, восстановлено. Об этом сегодня сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным службы, в среду, 21 июня, в 07.00 водоснабжение в указанном поселке было восстановлено. На протяжении прошедших суток проходил подвоз воды гражданам, следует из сообщения. 

Напомним, 11 июня в Донецкой народной республики (ДНР) был объявлен режим чрезвычайной ситуации в Докучаевске из-за остановки насосной станции Южно-Донбасского водопровода. 

#днр #донбасс #донецк #юдв
Дана Балан
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