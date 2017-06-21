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Происшествия
Пьяный житель Соликамска изрубил топором маленького сына
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Пьяный житель Соликамска изрубил топором маленького сына

9:30  21 Июня 2017
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Пьяный житель Соликамска изрубил топором маленького сына

Соликамск, 21 июня. Жестокое убийство малолетнего ребенка произошло в Пермском крае. Как стало известно Федеральному агентству новостей, пьяный житель Соликамска зарубил собственного четырехлетнего сына топором.

Преступление произошло ночью, когда 31-летний отец остался дома наедине с ребенком. В какой-то момент пьяный мужчина схватился за топор и нанес мальчику множество ударов по голове, от которых ребенок скончался на месте.

Сотрудники Следственного комитета провели тщательный осмотр места преступления и изъяли орудие убийства. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого.

Валентин Меликов
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