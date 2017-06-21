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Политика
Госдеп США намерен лишить Клинтон доступа к секретным данным
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Госдеп США намерен лишить Клинтон доступа к секретным данным

9:20  21 Июня 2017
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Госдеп США намерен лишить Клинтон доступа к секретным данным

Вашингтон, 21 июня. Хиллари Клинтон подозревают в неправильном обращении с секретными материалами в то время, когда она занимала пост госсекретаря США. Ее бывшие помощники также попали в поле зрения следствия. Об этом пишут американские СМИ.

При этом, подчеркивают издания, несмотря на начатое Госдепартаментом расследование, у Клинтон все еще сохраняется доступ к правительственной информации.

Госдеп США намерен лишить Клинтон доступа к секретным данным

Добавим, что Госдеп не первый, кто пытается обвинить экс-госсекретаря, ранее аналогичное расследование проводило ФБР. И тогда дело закончилось признанием невиновности Клинтон.

#клинтон
Алексей Громов
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