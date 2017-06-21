Пьяный иностранец пытался въехать на стадион «Санкт-Петербург Арена»

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Санкт-Петербург, 21 июня. Пьяный гражданин Швейцарии, работающий в спортивной маркетинговой фирме, пытался попасть на территорию «Санкт-Петербург Арены».

Как сообщают источники ФАН, 20 июня при попытке въезда через транспортный проезд стадиона был задержан гражданин Швейцарии 1981 года рождения, который работает помощником директора по спортивным услугам. Мужчина был аккредитован на матч. Предположительно, иностранец находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас по данному факту составляется протокол.