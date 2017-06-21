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Происшествия
Загоревшаяся под Новосибирском электричка попала на видео
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Загоревшаяся под Новосибирском электричка попала на видео

10:01  21 Июня 2017
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Загоревшаяся под Новосибирском электричка попала на видео

Новосибирск, 21 июня. В Сети появилось видео с электропоездом «Болотное – Новосибирск», который загорелся во время движения. Машинисты эвакуировали пассажиров и потушили огонь.

Электричка  №6407 загорелась накануне вечером в районе остановочной платформы 3375 км. Состав остановили, а пассажиров эвакуировали. Как только возгорание было ликвидировано, люди вернулись на свои места, и движение электрички возобновилось. Видеозаписью инцидента очевидцы поделились в социальных сетях, передает New Inform.

Алексей Громов
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