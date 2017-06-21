Труп молодой женщины обнаружили в квартире в Петербурге

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Санкт-Петербург, 21 июня. Тело неизвестной женщины найдено в Петербурге. Как стало известно Федеральному агентству новостей, труп был обнаружен в одной из квартир дома по улице Партизана Германа.

На вид женщине не более 30 лет, нормального телосложения, рост 165–170 сантиметров, волосы каштанового цвета до плеч.

Тело отправлено в морг, причину смерти назовут специалисты. Личность погибшей предстоит установить, этим сейчас занимаются представители органов правопорядка.