Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Труп молодой женщины обнаружили в квартире в Петербурге
Triangle Created with Sketch.

Труп молодой женщины обнаружили в квартире в Петербурге

9:08  21 Июня 2017
190

Труп молодой женщины обнаружили в квартире в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июня. Тело неизвестной женщины найдено в Петербурге. Как стало известно Федеральному агентству новостей, труп был обнаружен в одной из квартир дома по улице Партизана Германа.

На вид женщине не более 30 лет, нормального телосложения, рост 165–170 сантиметров, волосы каштанового цвета до плеч.

Тело отправлено в морг, причину смерти назовут специалисты. Личность погибшей предстоит установить, этим сейчас занимаются представители органов правопорядка. 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть