Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Связанные с ИГИЛ боевики, которые ворвались в школу на Филиппинах, отступили
Triangle Created with Sketch.

Связанные с ИГИЛ боевики, которые ворвались в школу на Филиппинах, отступили

9:14  21 Июня 2017
138

Связанные с ИГИЛ боевики, которые ворвались в школу на Филиппинах, отступили

Манила, 21 июня. Связанные с экстремистской группировкой «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России) террористы, которые в минувший вторник ворвались в одну из школ на Филиппинах и взяли там заложников, отступили после перестрелки с военнослужащими страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам источника агентства, ситуация разрешена, боевики отступили. Собеседник добавил, что территория учреждения находится в безопасности.

В настоящий момент информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что 20 июня боевики штурмовали школу и захватили заложников. 

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг #филиппины #игил #полиция #школа
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть