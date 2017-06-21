Связанные с ИГИЛ боевики, которые ворвались в школу на Филиппинах, отступили
Манила, 21 июня. Связанные с экстремистской группировкой «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России) террористы, которые в минувший вторник ворвались в одну из школ на Филиппинах и взяли там заложников, отступили после перестрелки с военнослужащими страны. Об этом сообщает агентство Reuters.
По словам источника агентства, ситуация разрешена, боевики отступили. Собеседник добавил, что территория учреждения находится в безопасности.
В настоящий момент информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что 20 июня боевики штурмовали школу и захватили заложников.
* Организация запрещена на территории РФ.