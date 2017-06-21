Связанные с ИГИЛ боевики, которые ворвались в школу на Филиппинах, отступили

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Манила, 21 июня. Связанные с экстремистской группировкой «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России) террористы, которые в минувший вторник ворвались в одну из школ на Филиппинах и взяли там заложников, отступили после перестрелки с военнослужащими страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам источника агентства, ситуация разрешена, боевики отступили. Собеседник добавил, что территория учреждения находится в безопасности.

В настоящий момент информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что 20 июня боевики штурмовали школу и захватили заложников.

Pro-Islamic state militants storm school in southern Philippines: police https://t.co/sBPcQzKrKK — Reuters World (@ReutersWorld) June 21, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.