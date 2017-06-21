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Происшествия
Педофил попытался надругаться над 10-летней девочкой на улице в Петербурге
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Педофил попытался надругаться над 10-летней девочкой на улице в Петербурге

9:10  21 Июня 2017
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Педофил попытался надругаться над 10-летней девочкой на улице в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июня. В полицию Петербурга обратилась женщина, чья дочь 2007 года рождения чуть не стала жертвой педофила. На девочку напали у дома по улице Вали Голубевой, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, накануне днем неизвестный мужчина попытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении четвероклассницы. Все обстоятельства случившегося, а также личность злоумышленника сейчас устанавливаются.

Алексей Громов
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