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Общество
Центробанк научит россиян финансовой грамотности
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Центробанк научит россиян финансовой грамотности

9:20  21 Июня 2017
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Центробанк научит россиян финансовой грамотности

Москва, 21 июня. В ближайшее время специалисты Центробанка разработают и внедрят ряд образовательных программ для повышения финансовой грамотности населения России. Предполагается разработать различные программы для различных слоев населения с учетом их знаний, экономического поведения и жизненных установок.

Программы повышения финансовой грамотности будут делиться в первую очередь по возрастным группам — отдельная программа будет действовать для всего населения РФ, и отдельная — для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. Для изучения предпочтений и стереотипов населения Банк России привлек фонд «Общественное мнение», который выявил среди населения «благополучных» и «проблемных» граждан, сообщают «Известия»: так, к «проблемным» относятся те, кто завершает карьеру с низкими ресурсами или попался в ловушку кредитных обязательств, а к финансово «благополучным» отнесли, например, пенсионеров без проблем с деньгами. К различным группам населения в Банке России будут использовать различные подходы.

Центробанк научит россиян финансовой грамотности

Кроме того, Центробанк разработал собственный индекс финансовой грамотности, который будет опубликован в III квартале 2017 года.

 

Валентин Меликов
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