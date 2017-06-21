На раскрытие убийства матери и сына в Уссурийске ушла почти четверть века

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Уссурийск, 21 июня. В Приморском крае следователи раскрыли убийство женщины и ее несовершеннолетнего сына, которое было совершено в 1993 году. Тела убитых 36-летней жительницы Уссурийска и ее 12-летнего сына были обнаружены в их квартире. Также были украдены золотые украшения и меховые шубы.

Вскоре был установлен и задержан подозреваемый – 27-летний знакомый потерпевшей. Вину он не признал, а доказательств не хватало, поэтому следствие его отпустило, а расследование было приостановлено. Спустя много лет производство было возобновлено, и в итоге мужчина признался в содеянном. С его участием проведена проверка показаний на месте, где мужчина подробно воспроизвел все преступление.

«17 сентября 1993 года фигурант в квартире своей знакомой, которая занималось торговлей, напал на нее из корыстных побуждений, нанеся множество ударов ножом и другими предметами. После он похитил золото и меховые шубы» — сообщили в СУ СК по Приморскому краю.

Так как сын потерпевшей стал очевидцем преступления, злоумышленник убил его аналогичным способом, а после скрылся. Сейчас подозреваемый взят под стражу.