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Украина
Киевлянам вдвое подняли квартплату, они прекращают платить вообще
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Киевлянам вдвое подняли квартплату, они прекращают платить вообще

9:02  21 Июня 2017
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Киевлянам вдвое подняли квартплату, они прекращают платить вообще

Киев, 21 июня. С 1 июля для киевлян вдвое возрастет квартирная плата, сообщает из Киева корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН). Такое решение было принято мэром Киева Виталием Кличко и озвучено на брифинге заместителем главы Киевской администрации Петром Пантелеевым.

В результате владелец, к примеру, 50-метровой квартиры станет платить на 150 гривен больше. Сумма может показаться не слишком значительной для россиян, но украинским гражданам так не кажется – их доходы в среднем втрое ниже российских. 

При этом задолженность жителей Киева за тепло и горячую воду уже составляет 2.2 млрд гривен ($90 млн) и имеет устойчивую тенденцию к росту. Это говорит о том, уровень тарифов за тепло, горячую воду, газ и электричество давно находится за гранью платежеспособности большинства украинцев, рассказал в эксклюзивном интервью ФАН экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко.

- Сегодня задолженность украинцев за услуги ЖКХ огромная. Говорит ли это, что украинцы подошли к пределу своей платежеспособности?

- Это говорит о том, что цена на газ нереальная, соответственно цена на тепло нереальная, соответственно цена на горячую воду нереальная, за гранью платежеспособности населения. Население правильно делает, вынимать последнее и платить этим бандитам. Мы не знаем, что будет завтра, а если завтра операция какая-то «бесплатная»? Я знаю, о чем говорю - сегодня мой родственник получил сложный перелом, 40 тысяч гривен стоит операция, вот где бы он взял, если бы я ему не помог? Люди в этой ситуации думают так – да горите вы огнем, нам надо детей прокормить и на черный день что-то оставить. А доходов не хватает, чтобы удовлетворить аппетиты НАК «Нафтогаз» и всех остальных монополистов, включая DTЭK. Неправильная политика.

- Сейчас принимается закон по принудительному списанию задолженности с банковских счетов.

- Он принят в первом чтении, там аккуратненько скрыта эта норма, она среди прочих. Это очень жесткая норма, поскольку деньги изымаются без судебного решения. Мы беззащитны. Нам тарифы выставляются  с потолка без нас, нам начисляются штрафы, задолженности - без нас, а потом без нас же происходит актирование, фиксация этих долгов и взыскание в очень упрощенном порядке, в автоматическом режиме. Вплоть до того, что мы можем и не узнать, просто мы увидим, что наши счета, наша кредитная карточка или наш зарплатный счет будет арестован.

- Если такую практику введут, люди будут забирать деньги из банков.

- Я не думаю, что эти парни, которые делают эту реформу, реально понимают, что делают. У меня такое впечатление, что они нарисовали идеальную картинку себе, которая не сработает. Я думаю, что все будет не так. Предыдущие ребята тоже думали, рисовали, что они навсегда, что они будут вечно, что будут грабить страну, а все им будут петь песни «Слава регионам». Мы видим, чем это закончилось. Поэтому это грабли, украинские грабли.

Ситуация с платежами за тепло и горячую воду критическая, сообщают официальные источники в администрации украинской столицы. Общая задолженность перед монополистами только Киева составляет 4.7 млрд гривен, а ведь уровень зарплат в Киеве выше, чем в других регионах страны. Всего же украинцы задолжали почти $850 млн., что почти вдвое превышает прошлогодний долг. При этом уточняется, что теплогенерирующим компаниям задолжал государственный бюджет, предоставляющий льготы и субсидии населению. Одним из следствий является остановка в конце мая 2017 года Киевской ТЭЦ-6 , в результате чего без горячей воды остались три района Киева.

#киев #жкх
Степан Коцаба специально для ФАН Киев
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