Конец ледникового периода: когда и как Минфин разморозит пенсионные накопления

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Уже на следующей неделе Минфин внесет в правительство РФ доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом пишет RNS, ссылаясь на заявление замминистра финансов Алексея Моисеева. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с экономистом о том, какие плюсы и минусы несет в себе новая концепция и есть ли у нее альтернативы.

Проект ИПК призван сменить государственную накопительную систему, с которой что-то пошло не так — взносы в нее заморожены с 2014 года. Теперь, как предполагают в Минфине, взносы будет делать сам работник. Он сам выберет ставку от 0 до 6%, а если нет, то по умолчанию ставка будет расти на один процентный пункт ежегодно, начиная с 0%.

Главное, над чем ломают головы в финансовом ведомстве, — стоит ли автоматически подключать население к системе ИПК и как это сделать. Возможно, стоит возложить эту обязанность на плечи работодателей и внести изменения в Трудовой кодекс. В нем будет прописана необходимость включения фразы об участии в ИПК в любом трудовом договоре.

«Решение этой проблемы давно назрело. Российская экономика нуждается в генерирующей мощности. Нашей стране нужен поток инвестиций, а долгосрочный инвестиционный ресурс формируется либо за счет пенсионной системы, либо за счет страхования жизни. С последним у нас немного сложновато, хотя это наиболее активный сегмент роста страхового рынка. На сегодняшний день накопительные пенсионные средства составляют более четырех триллионов рублей. Но после заморозки в 2014 году все эти деньги словно бы оказались в ледниковом периоде. Разморозить эту систему и перезапустить заново в том виде, в котором она сложилась, уже невозможно», — комментирует для ФАН экономист Института современного развития Никита Масленников.

По его словам, новая система ИПК будет достаточно гибкой и привлекательной для граждан и экономики. Но вопросов по внедрению концепции еще немало.

«Важно понимать, какой будет мотивация работодателя при вкладывании в эту систему денег — в случае, если он софинансирует платеж. Это должны быть возможные льготы по фонду заработной платы или по налогу на прибыль. Ведь предполагается, что ИПК — это не только индивидуальные вложения, но и некие корпоративные пенсионные системы, которые носят накопительный характер. Сегодня наш бизнес, за исключением нескольких крупных компаний, похвастаться такими системами не может. На слуху только РЖД и «Газпром». Как это все будет работать? Зависит от системы поощрений и преференций работодателю», — продолжает эксперт ФАН.

Эти же вопросы касаются и работника: сколько он может вносить в корпоративную систему, какой налоговый вычет он получит при выходе на пенсию?

«Сделать при внедрении проекта ИПК нужно много: например, наладить надзор за финансовыми компаниями, которые будут осуществлять контроль пенсионных средств. Как часто будет производиться оценка управления ими, как считать доходность — раз в три года, в пять лет? Или раз в год? Последний подход применялся в последнее время и показал свою неэффективность. Пока не очень понятно, какими деталями будет оснащен новый проект. Понятно, что будет работать фонд страхования пенсионных накоплений — по аналогии с банковской системой. Но принцип его формирования, принцип возмещения средств — все это пока в тумане», — говорит Масленников.

Сторонники системы ИПК приводят главный довод: правительство ставит перед собой задачу перевести накопительные средства в частную собственность гражданина. Сейчас эти замороженные средства принадлежат пенсионному фонду России. Но здесь много сугубо юридических проволочек с переводом из публичного права в гражданское, некоторые статьи законодательства требуют «прочистки».

В Минфине признают, что на реализацию проекта может уйти больше времени, чем планировалось изначально. При этом в ведомстве собираются , внедрить систему ИПК к 1 января 2019 года.

Как писала ранее Lenta.ru, первый зампред ЦБ Сергей Швецов выразил опасения, что новая система ИПК таит в себе опасность. В течение своей жизни человек сталкивается с ситуациями, когда у него остро возникает желание потратить деньги. И ведь преодолеть эти соблазны практически невозможно, особенно в условиях низкой финансовой дисциплины.