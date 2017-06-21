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В Японии 200 тыс. человек могут эвакуировать из-за сильнейших ливней
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В Японии 200 тыс. человек могут эвакуировать из-за сильнейших ливней

9:02  21 Июня 2017
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В Японии 200 тыс. человек могут эвакуировать из-за сильнейших ливней

Токио, 21 июня. Экстренные службы Японии рекомендуют эвакуировать порядка 200 тыс. жителей по причине сильных дождей.

Отмечается, что чрезвычайный режим был объявлен в городе Хамамацу в японской префектуре Сидзуока. По данным администрации города, рекомендация связана с риском оползней и сильнейших ливневых дождей.

Кроме 197 тыс. проживающих в Сидзуоке такое же предупреждение получили около 30 тыс. жителей трех префектур в Японии.

Метеорологические службы Страны восходящего солнца прогнозируют выпадение до 400 миллиметров осадков в день. 

 

#япония #дождь #осадки
Дана Балан
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