В Японии 200 тыс. человек могут эвакуировать из-за сильнейших ливней

В Избранное

Скопировать

Токио, 21 июня. Экстренные службы Японии рекомендуют эвакуировать порядка 200 тыс. жителей по причине сильных дождей.

Отмечается, что чрезвычайный режим был объявлен в городе Хамамацу в японской префектуре Сидзуока. По данным администрации города, рекомендация связана с риском оползней и сильнейших ливневых дождей.

Кроме 197 тыс. проживающих в Сидзуоке такое же предупреждение получили около 30 тыс. жителей трех префектур в Японии.

Метеорологические службы Страны восходящего солнца прогнозируют выпадение до 400 миллиметров осадков в день.