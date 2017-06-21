Бывшего прокурора зарезали в Брянской области

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Брянск, 21 июня. Жестокое убийство расследуют в Брянской области. Жертва — бывший прокурор Погарского района Сергей Тарасов. Пять лет назад он уволился из органов в связи с выходом на пенсию.

О его гибели сообщают местные СМИ со ссылкой на свои источники информации. Обстоятельства, при которых найдено тело, следствие не раскрывает.

Известно, что экс-прокурор был зарезан. По одной из разрабатываемых версий, убийцей мог быть один из родственников Тарасова. Расследование дела продолжается.