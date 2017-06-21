Несовершеннолетний извращенец до смерти напугал жительницу Воронежа

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Воронеж, 21 июня. Несовершеннолетний извращенец напугал жительницу микрорайона ВАИ, показав свои половые органы.

По имеющейся информации, в частном секторе парень преследовал местную жительницу, которая, почувствовав угрозу для своей жизни, начала бежать от подростка. Однако молодой человек не отставал и в какой-то момент оказался перед ней. После этого он начал вести себя неприлично, снял штаны и показывал свои половые органы женщине.

К счастью, мимо проходил мужчина, который и напугал извращенца. Как рассказала жительница Воронежа, мальчику было примерно 16 лет. На нем была синяя кепка и темные очки.

Сотрудники правоохранительных органов ищут подростка и выясняют все подробности произошедшего.