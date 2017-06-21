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Московские каршеринги оснастят автомобили алкозамками
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Московские каршеринги оснастят автомобили алкозамками

8:53  21 Июня 2017
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Московские каршеринги оснастят автомобили алкозамками

Москва, 21 июня. Оператор столичных каршеринг-сервисов намерены оснастить свои автомобили алкозамками — специальными алкотестерами, которые блокируют запуск двигателя автомобиля в случае, если водитель находится в нетрезвом состоянии. Представители каршеринговых компаний утверждают, что такое нововведение необходимо для того, чтобы снизить количество происшествий с автомобилями, которые берут напрокат нетрезвые водители.

«В России достаточно много людей, которые считают нормальным сесть за руль, выпив стакан пива (хотя это и запрещено законом). При этом они не всегда попадаются сотрудникам ГИБДД. У нас более жесткие правила, чем в той же Европе, где можно легально водить машину, выпив бокал вина, — утверждают представители российского агрегатора каршерингов. — Если московские компании задумались об алкозамках, в столице действительно существует проблема с вождением в нетрезвом виде».

Московские каршеринги оснастят автомобили алкозамками

Представители московских каршерингов, таких как YouDrive, Car5 и «Делимобиль», рассказали изданию m24.ru, что намерены снабдить свои автомобили алкоблокировкой еще до Нового года.

Валентин Меликов
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