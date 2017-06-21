Таинственно исчезнувший молодой человек найден в Башкирии

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Уфа, 21 июня. 18-летний житель Башкирии, который исчез при загадочных обстоятельствах, найден живым и невредимым. Две недели его поисками занимались волонтеры и профессионалы.

Он учился в Бирске и жил отдельно от родителей, снимая комнату. 9 июня юноша позвонил маме и попросил о помощи. Родственники сразу же выехали к нему, но, приехав, уже не застали сына на месте.

Спустя долгие полмесяца поисков поздно ночью раздался звонок и девушка сказала, что узнала молодого человека по опубликованной в соцсетях фотографии, она видела его под Нефтекамском.

История закончилась благополучно, пишут СМИ, но причины исчезновения юноши не раскрываются.