Минфин Германии призывает США не позволять доминировать России и Китаю

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Берлин, 21 июня. Глава министерства финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что если бы Вашингтон позволил Москве и Пекину бескомпромиссно доминировать в своих сферах влияния, это стало бы концом либерального мирового порядка. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, Шойбле не уверен, что США на самом деле верят, что мировой порядок останется устойчивым, если России и Китаю позволят потеснить Штаты и доминировать в их сферах влияния.

«Этот порядок все еще лучший из всех возможных миров по этическим, политическим и экономическим причинам. И мы хотим, чтобы этот порядок оставался таким, по крайней мере, не ослабевал», — заявил глава немецкого ведомства.

Кроме того, он добавил, что ключевые мировые проблемы могут быть разрешены только при условии тесного взаимодействия.

Ранее глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров прокомментировал новые санкции Вашингтона против России.