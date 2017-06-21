Порошенко заявил о том, что Трамп поддерживает Украину и не может быть марионеткой Кремля

В Избранное

Скопировать

Украинский президент Петр Порошенко не верит в «сговор» президента США Дональда Трампа с Россией, о котором постоянно заявляют американские СМИ. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

«Он не похож на президента, у которого особые отношения с Россией», — пояснил украинский лидер свою точку зрения.

Американские спецслужбы неоднократно обвиняли Москву в хакерской атаке и во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. Они также заявляли о «российском вмешательстве» в американские выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты Конгресса. Российская сторона неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко прибыл с визитом в Вашингтон 19 июня. Несмотря на большие ожидания, с которыми ехала украинская сторона в США, итоги встречи президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа оказались более чем скромными.

Американский лидер пообщался со свои украинским коллегой лишь несколько минут, выделив время на встрече со своим помощником по нацбезопасности Гербертом Макмастером.

Судя по всему, надежда Киева на изменение минского переговорного формата по Донбассу с помощью Вашингтона оказалась тщетной.

Встреча главы Белого дома и президента Украины завершилась коротким заявлением с одной стороны и молчанием с другой. Беседа лидеров двух стран проходила при участии вице-президента США Майкла Пенса. Правда, полноценного разговора между главами государств так и не получилось. Петра Порошенко лишь на несколько минут пустили в Овальный кабинет.

Глава Белого дома, приветствуя своего украинского коллегу, заявил, что для него большая честь принимать лидера страны, «в дела которой они крайне вовлечены».

По итогам встречи с Трампом, Петр Порошенко в очередной раз заявил, что Украина заинтересована в еще большем участии Штатов в урегулировании конфликта в Донбассе. А на вопрос о смене формата урегулирования, установленного в соответствии с минскими соглашениями, ответил, что не видит в этом необходимости, так как США остаются партнером Украины.

Украинский лидер также отметил, что США являются гарантом по Будапештскому меморандуму.

«Сегодняшняя встреча подтверждает важность Украины для США и решительный настрой на поддержку нашего государства», — подчеркнул он.

Также стало известно, что план по реинтеграции Донбасса, который Порошенко поручил разработать 14 июня, будет представлен иностранным коллегам и на общественное обсуждение для того, чтобы учесть все точки зрения.

Кроме встречи с американским президентом, украинский лидер посетил министра энергетики США Рика Перри и заглянул в Пентагон, где министр обороны Джеймс Мэттис показал ему церемонию смены караула.

Все встречи проходили в закрытом формате. Пресс-конференций для журналистов по их итогу в Белом доме не планировали.

Несмотря на то, что встреча Трампа и Порошенко оказалась сиюминутной и символической, она вызвала бурную реакцию у правительства Украины.

В Киеве неоднократно заявляли о том, что факт того, что встреча Порошенко с Трампом произошла раньше запланированных переговоров главы США и президента России Владимира Путина, для них важен.

«Важно, что встреча президента Украины в Белом доме будет раньше, чем визит Путина», — написал в Twitter пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко.

Ранее с похожим заявлением выступал и глава МИД Украины Павел Климкин.

Напомним, что встреча российского и американского лидеров запланирована на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии, который состоится 7-8 июля.

Российская сторона заявила, что не видит повода для того, чтобы устраивать «дипломатические гонки».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что в Вашингтоне хорошо знакомы с ситуацией о выполнении минских договоренностей, которые не спешит исполнять Киев.

«Информация о реальном положении дел с украинским урегулированием в Вашингтоне хорошо известна, и при желании в Вашингтоне с легкостью могут ознакомиться со всеми нюансами, обязательствами, которые лежат на Киеве в соответствии с подписанными в Минске договоренностями», — заявил он.