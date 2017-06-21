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Москва, 21 июня. Большинство граждан России одобряют внутреннюю и внешнюю политику президента страны Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные проведенного в РФ американским исследовательским Центром Пью опроса общественного мнения.

Действия президента во внешней политике считают правильными 87% россиян. Не уверены в правоте Владимира Путина лишь 12% участников опроса. Почти 60% опрошенных считают, что Россия за последнее десятилетие стала играть более важную роль на международной арене. Об отсутствии изменений заявил 21% респондентов. С тем, что роль России на международной России стала менее значимой согласились лишь 10% участников опроса.

Подход президента к выстраиванию диалога с КНР одобряют 78% россиян, не одобряют — 16%. Подходы Владимира Путина к выстраиванию отношений с США и Евросоюзом разделяют 73% и 67% участников опроса соответственно (не разделяют 22% и 26%). В случае с Украиной курс президента поддерживают 63% респондентов, не поддерживают — 29% опрошенных.

Главным приоритетом России в Сирии 72% опрошенные назвали минимизацию жертв среди мирного населения. Разгром экстремистках группировок главным приоритетом считают 64% опрошенных, обеспечение пребывания у власти Башара Асада назвали приоритетом 25% респондентов.

Верной экономическую политику президента считают 55% участников поросов. Не согласны с экономическим курсом Владимира Путина 40% респондентов. Энергетическая политика президента пользуется поддержкой 60% россиян, 28% считают ее неправильной. Антикоррупционную политику президента считают верной 49% россиян, неправильной — 45%. Политику в отношении гражданского общества разделяют 57% респондентов, против высказались 35% участников опроса.

Самыми большими проблемами россияне считают рост цен (71% респондентов), коррупцию в политике(58%), нехватку возможностей в сфере занятости и терроризм ( по 54%), социальное неравенство (53%), преступность (52%) и коррупцию в бизнесе (50%).

Опрос проводился с 18 февраля по 3 апреля, в нем приняли участие 1002 гражданина России.