Митрион рассказал о плане на бой с Емельяненко

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Нью-Йорк, 21 июня. Американский боец MMA и экс-футболист НФЛ Мэтт Митрион рассказал, за счет чего он может сокрушить российского спортсмена Федора Емельяненко, бой с которым состоится 24 июня в США.

Он напомнил, что уже говорил о том, что «уничтожит» россиянина — это его план. По словам Митриона, иначе быть не может, поскольку в Нью-Йорке, откуда он родом, будет вся его семья и приятели. Кроме того, ему не хотелось бы разочаровать своих фанатов, пишет газета «Известия».

«Какой еще у меня может быть настрой на предстоящий поединок? При всем уважении к Емельяненко, величайшему бойцу за всю историю смешанных единоборств, я нисколько не сомневаюсь в своей победе. В этот вечер она будет за мной», — заявил американец.

Митрион рассказал, что любит бороться в стойке, а также похвастался хорошим ударом. Спортсмен пообещал нокаутировать Емельяненко.