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Спорт
Митрион рассказал о плане на бой с Емельяненко
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Митрион рассказал о плане на бой с Емельяненко

8:21  21 Июня 2017
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Митрион рассказал о плане на бой с Емельяненко

Нью-Йорк, 21 июня. Американский боец MMA и экс-футболист НФЛ Мэтт Митрион рассказал, за счет чего он может сокрушить российского спортсмена Федора Емельяненко, бой с которым состоится 24 июня в США. 

Он напомнил, что уже говорил о том, что «уничтожит» россиянина — это его план. По словам Митриона, иначе быть не может, поскольку в Нью-Йорке, откуда он родом, будет вся его семья и приятели. Кроме того, ему не хотелось бы разочаровать своих фанатов, пишет газета «Известия»

«Какой еще у меня может быть настрой на предстоящий поединок? При всем уважении к Емельяненко, величайшему бойцу за всю историю смешанных единоборств, я нисколько не сомневаюсь в своей победе. В этот вечер она будет за мной», — заявил американец. 

Митрион рассказал, что любит бороться в стойке, а также похвастался хорошим ударом. Спортсмен пообещал нокаутировать Емельяненко.

«Это будет жесткий бой, в котором я покажу ему всю мощь американских мускулов», — добавил он. 

#емельяненко #нью-йорк #бой #митрион
Дана Балан
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