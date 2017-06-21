Легендарный бренд Motorola вернется в Россию 27 июня

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Москва, 21 июня. Компания Lenovo изменила свои планы и отказалась от ликвидации некогда популярнейшего бренда Motorola. Напротив, его решили возродить из пепла и вернуть на рынок РФ.

На своей странице в facebook PR-менеджер Lenovo в России Марат Ракаев обещает, что 27 июня станет известно, «почему Motorola и какие планы покорения космоса». В этот же день компания покажет и новинки, которые можно будет купить на российском рынке.

Напомним, в начале двухтысячных самыми популярными у россиян мобильными телефонами были Motorola и Nokia. По качеству с теми трубками не сравнится ни один современный смартфон, уверены бывшие владельцы легендарных аппаратов.