Ученые узнали, почему бессонница ускоряет рост раковых клеток

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Чикаго, 21 июня. Научные специалисты из Чикагского университета выяснили, что бессонница провоцирует быстрый рост онкологических клеток.

Американские ученые провели ряд исследований на лабораторных мышах, которых разделили на две группы. Здоровым грызунам вводили онкологические клетки. Первой группе позволяли спокойно спать, а вторую будили при малейших признаках сонливости.

Спустя 30 дней выяснилось, что в организме второй группы мышей рост онкологических клеток происходил намного быстрее. Все дело в иммунитете, работа которого сильно нарушается при плохом сне. В таком случае иммунитет не способен бороться со смертельными клетками. Однако в организме человека, который страдает от бессонницы, эти клетки ведут себя намного агрессивнее.

Американские эксперты советуют докторам обратить внимание на результаты исследований и следить, чтобы такие пациенты спали не менее 7-9 часов в сутки.

Ранее стало известно, что канадские ученые придумали уникальный метод борьбы с бессонницей.