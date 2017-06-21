Многоэтажный дом вспыхнул в Оренбурге из-за небрежности жильцов

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Оренбург, 21 июня. Во вторник крупный пожар произошел на верхнем этаже одного из многоэтажных жилых домов в Оренбурге. Как оказалось, на балконе жилой высотки вспыхнули вещи.

Причину пожара сходу определить не удалось, однако густой черный дым, валивший с общего балкона многоэтажного жилого дома, был хорошо заметен из многих районов города и фотографии дымящегося здания распространились по социальным сетям.

Как оказалось, горел целый склад бесхозных вещей, которые жители дома свалили на балконе своего этажа. К счастью, в результате пожара никто не пострадал, а жильцы смогли сами справиться с возгоранием до приезда пожарных.