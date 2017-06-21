Доля иномарок российской сборки на рынке выросла до 60%

В Избранное

Скопировать

Москва, 21 июня. С начала года в России было продано свыше 250 тысяч иномарок, собранных в РФ, что составляет 60% от всего объема реализованных машин. Тогда как еще 7 лет назад их доля была в два раза меньше. Об этом сообщает агентство «Автостат».

При этом автомобили, чья сборка производится за рубежом, уходят на второй план, сегодня им принадлежит только 18% рынка.

Сдают свои позиции и отечественные автопроизводители. За первые четыре месяца текущего было продано 90 тысяч автомобилей, а это 22% от всего рынка. В 2010 же году доля российских машин была на уровне 32%.

Эксперты связывают растущую популярность иномарок российской сборки с привлекательным соотношением цены и качества.