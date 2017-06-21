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Технологии
Доля иномарок российской сборки на рынке выросла до 60%
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Доля иномарок российской сборки на рынке выросла до 60%

7:57  21 Июня 2017
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Доля иномарок российской сборки на рынке выросла до 60%

Москва, 21 июня. С начала года в России было продано свыше 250 тысяч иномарок, собранных в РФ, что составляет 60% от всего объема реализованных машин. Тогда как еще 7 лет назад их доля была в два раза меньше. Об этом сообщает агентство «Автостат».

При этом автомобили, чья сборка производится за рубежом, уходят на второй план, сегодня им принадлежит только 18% рынка.

Сдают свои позиции и  отечественные автопроизводители. За первые четыре месяца текущего было продано 90 тысяч автомобилей, а это 22% от всего рынка. В 2010 же году доля российских машин была на уровне 32%.

Доля иномарок российской сборки на рынке выросла до 60%

Эксперты связывают растущую популярность иномарок российской сборки с привлекательным соотношением цены и качества. 

Алексей Громов
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