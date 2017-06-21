Блатт против Барцокаса: руководство «Химок» выбирает нового тренера

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Москва, 21 июня. Руководство подмосковных «Химок» приняло решение попрощаться с известным специалистом Душко Ивановичем, невзирая на то, что тренер выполнил главную задачу — вывел команду в престижнейший турнир Старой Европы — Евролигу. Боссы химчан хотят видеть на тренерском мостике Дэвида Блатта.

Как отметил президент саратовского «Автодора» Владимир Родионов, американо-израильский специалист сильно переоценен в баскетбольном мире. Он считает, что Блатту просто везет.

«Он хороший тренер европейского уровня, но не более того. Не стоит ждать от него подвига и с теми же «Химками». Он привык работать со звездными игроками, и если в подмосковном клубе ему не дадут солидного бюджета на легионеров, то он вряд ли повторит даже достижение Ивановича», — передают слова Родионова «Известия».

Что касается греческого тренера Георгиоса Барцокаса, Родионов считает его весьма интересным, однако после довольно прозаичного сезона в испанской «Барселоне» на его счет появились сомнения.