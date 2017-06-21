Renault отправит Duster российской сборки на Ближний Восток

В Избранное

Скопировать

Москва, 21 июня. «Рено Россия» планирует в 2017 году поставить 6000 автомобилей в страны Персидского залива. Об этом со ссылкой доклад Минпромторга сообщают «Ведомости».

По данным издания, в Катар, Кувейт, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Оман будет поставляться популярный в России кроссовер Renault Duster. В порты Дубая 16 июня уже отправлена первая партия из 500 автомобилей. На ближневосточный рынок поставляются адаптированные к местным условиям автомобили с 2-литровым двигателем.

Всего в 2017 году Renault планирует экспортировать из России 12 тысяч автомобилей. Поставляться на внешние рынки будут все выпускаемые локально модели.