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Бороться бесполезно: ученые выяснили, каким мужчинам грозит раннее облысение
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Бороться бесполезно: ученые выяснили, каким мужчинам грозит раннее облысение

7:48  21 Июня 2017
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Бороться бесполезно: ученые выяснили, каким мужчинам грозит раннее облысение

Бонн, 21 июня. Научные сотрудники из Боннского университета провели исследование и определили, какие мужчины больше всего подвержены раннему облысению. 

В ходе опытов эксперты задействовали более 20 тыс. представителей мужского пола. Оказалось, что причина раннего облысения кроется в гене, который отвечает за рост. 

Немецкие специалисты определили, что низкий рост имеет прямое отношение к ранней потере волос. Низкий рост мужчин обусловлен той частью генома, которая отвечает за формирование организмом тестостерона, увеличенный рост которого и является причиной замедленной скорости роста в пубертатный период, что приводит к раннему облысению.

Бороться бесполезно: ученые выяснили, каким мужчинам грозит раннее облысение

Специалисты отмечают, что бороться с облысением крайне трудно. Гормон имеет важное значение в функционировании организма, поэтому мужчинам просто рекомендуют задуматься о смене имиджа, в том числе речь идет и о прическе. 

#ученые #мужчины #облысение #бонн
Дана Балан
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