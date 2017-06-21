Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Король Саудовской Аравии назначил нового наследного принца
Triangle Created with Sketch.

Король Саудовской Аравии назначил нового наследного принца

7:52  21 Июня 2017
974

Король Саудовской Аравии назначил нового наследного принца

Эр-Рияд, 21 июня. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдуль-Азиз аль-Сауд принял решение изменить порядок наследования своего трона, объявив наследным принцем своего сына Мухаммеда бен Сальмана вместо племянника Мухаммеда бен Наифа аль-Сауда. Кроме того, принц Мухаммед бен Наиф был уволен в отставку с поста министра внутренних дел арабского королевства.

Король Саудовской Аравии назначил нового наследного принца

Как сообщают арабские СМИ, кандидатуру 31-летнего Мухаммеда бен Сальмана — сына властвующего короля — утвердили 31 из 43 членов действующего при короле совета присяги. Таким образом, 81-летний король Саудовской Аравии изменил порядок наследования в пользу своей ветви королевского рода.

Должность главы МВД Саудовской Аравии будет передана принцу Абдул-Азизу бен Сальману — третьему сыну саудовского короля, рожденному от первой жены короля Сальмана, который ранее исполнял обязанности министра нефти Саудовской Аравии.

#сальман
Валентин Меликов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть