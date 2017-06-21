Король Саудовской Аравии назначил нового наследного принца

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Эр-Рияд, 21 июня. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдуль-Азиз аль-Сауд принял решение изменить порядок наследования своего трона, объявив наследным принцем своего сына Мухаммеда бен Сальмана вместо племянника Мухаммеда бен Наифа аль-Сауда. Кроме того, принц Мухаммед бен Наиф был уволен в отставку с поста министра внутренних дел арабского королевства.

Как сообщают арабские СМИ, кандидатуру 31-летнего Мухаммеда бен Сальмана — сына властвующего короля — утвердили 31 из 43 членов действующего при короле совета присяги. Таким образом, 81-летний король Саудовской Аравии изменил порядок наследования в пользу своей ветви королевского рода.

Должность главы МВД Саудовской Аравии будет передана принцу Абдул-Азизу бен Сальману — третьему сыну саудовского короля, рожденному от первой жены короля Сальмана, который ранее исполнял обязанности министра нефти Саудовской Аравии.