Донбасс: ВСУ в течение суток 6 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

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Луганск (ЛНР), 21 июня. Киевские силовики в течение суток вторника 20 июня шесть раз нарушили «режим тишины» в ЛНР, обстреливая территорию Луганской народной республики.

Как сообщили в народной милиции, ВСУ дважды открывали огонь по окрестностям Сокольников, также обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиновка, Калиново, Обозное и Желобок.

Киевские силовики вели обстрелы из стрелкового оружия, станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС, а также минометов 82 и 120 мм.

По данным из оборонного ведомства Луганской народной республики, погибших и пострадавших среди личного состава, а также мирных жителей нет.