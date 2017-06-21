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Москва, 21 июня. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил Сирию в невыполнении взятых на себя обязательств, к числу которых относится и уничтожение химоружия. Такое заявление прозвучало на пресс-конференции, которую он провел вместе с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«В том, что касается этого хаоса в Сирии, продолжается распространение химического оружия, режим в Дамаске не выполняет взятые на себя обязательства. Это, считаю, является новой угрозой для всего мира», — добавил Ле Дриан.

Напомним, 4 апреля было заявлено, что в провинции Идлиб из-за применения химического оружия погибли мирные жители. Оппозиция говорила о 80 жертвах и обвиняла в случившемся правительственные силы.

Дамаск вину свою не признавал, говоря о том, что не владеет таким видом вооружения. Тогда США, не проведя всестороннего расследования, на чем настаивала Россия, нанесли удар по авиабазе сирийских войск ночью 7 апреля.