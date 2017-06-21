В Алеппо впервые после освобождения началось телевещание

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Дамаск, 21 июня. В освобожденном Алеппо начало работать государственное телевидение.

Пока студия телеканала находится в здании местного университета, для его работы не хватает сотрудников. Тем не менее, телеканал готовит до 15 материалов каждый день.

«Готовим шесть-семь материалов в день. Бывает, что приходилось собирать и 15 репортажей. Это не трудно. Главное, мы снова можем нормально работать», — цитирует слова монтажера Шехеда Бакира телеканал «Звезда».

В настоящее время практически все выходящие на единственном работающем в Алеппо телеканале материалы касаются военных действий. Но сотрудники телекомпании надеются, что в ближайшем будущем жители города будут чаще видеть передачи о культуре и спорте.