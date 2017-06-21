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Аэропорт Астаны переименован в честь президента Назарбаева
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Аэропорт Астаны переименован в честь президента Назарбаева

7:26  21 Июня 2017
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Аэропорт Астаны переименован в честь президента Назарбаева

Астана, 21 июня. Воздушная гавань столицы Казахстана получила новое название – Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев. 

Как сообщает RT, постановление об этом принято на заседании Кабинета Министров и вступает в силу со дня опубликования – то есть, начиная с сегодняшнего дня 21 июня 2017 года.

Добавим, что аэропорт Астаны работает с 1931 года, 12 лет назад после масштабной реконструкции открылось здание нового пассажирского терминала.
 

#астана
Константин Терехов
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