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Спорт
Ерохин рассказал, как налоговый скандал повлияет на игру Роналду
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Ерохин рассказал, как налоговый скандал повлияет на игру Роналду

7:31  21 Июня 2017
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Полузащитник сборной России Ерохин рассказал, как можно сдержать Роналду

Москва, 21 июня. Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал, за счет чего можно обыграть команду Португалии и как сдержать нападающего Криштиану Роналду.

По словам 27-летнего хавбека, главным образом португальского капитана можно сдержать командной и дисциплинированной игрой. Впрочем, российская сборная не концентрируется на отдельных игроках.

Полузащитник сборной России Ерохин рассказал, как можно сдержать Роналду

Отвечая на вопрос о сообщениях в СМИ насчет проблем звезды «Реала» с налоговой службой в Испании, Ерохин отметил, что Роналду эти разговоры на сегодняшний день вряд ли волнуют, пишут «Известия»

«Думаю, на такого профессионала, как Роналду, подобного рода давление абсолютно никак не влияет», — уточнил футболист. 

Матч между подопечными Черчесова и португальцами состоится сегодня в 18.00. 

Напомним, накануне комментатор Геннадий Орлов пошутил насчет того, что у сборной России будет неплохой шанс, если КриРо окажется за решеткой до начала матча. 

 

#футбол #роналду #ерохин #кк2017
Дана Балан
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